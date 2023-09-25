الخميس.. "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي" ندوة ببيت السناري

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع دار المعارف، ندوة وحفل توقيع كتاب: "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته" للدكتورة هبة جمال الدين، وذلك يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويديرها الدكتور سمير غطاس، بحضور سعيد عبده؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، ونخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين والمفكرين.

تدور الندوة حول كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته"، من خلال تحليل الإشكاليات المطروحة في الكتاب والتي تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وتأثيرها في أركان الدولة والأمن القومي في ضوء التغيرات التكنولوجية الجديدة.