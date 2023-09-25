6 ساعات.. قطع المياه عن "قمبش" ببني سويف لربط خط مياه بالقرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية قمبش، بداية من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين" 25 سبتمبر" وحتى الساعة 3 صباح غد الثلاثاء، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط مياه 12 “بلاستيك بقرية قمبش /ببا”.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه خلال الفترة المذكورة،بسبب أعمال الربط،لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.