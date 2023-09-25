بالفيديو.. وزير المالية: نتطلع دائمًا لتعميق التعاون بين مصر والبنك الأسيوي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أهداف البنك الأسيوي للبنية التحتية تتماشى مع رؤية مصر وأهدافها و خاصة رؤية مصر 2030، وهذا ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي منذ إنشائه، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي تفاعل في 4 محاور رئيسية منذ بدايته في عام 2016، هما: البنية التحتية الخضراء، والتحاوط ضد مخاطر التغير المناخي والربط والتعاون الإقليمي، وحشد ودعم رأس المال في القطاع الخاص.

وأضاف "معيط" في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، إن مصر تتطلع دائمًا إلى زيادة و تعميق أوجه التعاون بين مصر و البنك الأسيوي في مختلف القطاعات، وأهمها: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك الأسيوي من خلال توسيع دائرة مشروعات الشراكة.

وتابع: "نجحت قيادة البنك فى المضي قدما وبخطوة واثقة فى تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفاد منه كافة أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجية بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة من دول العالم".

وأردف، وزير المالية: "مازال هناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه البنك، ويمثل البنك الأسيوي للاستثمار شريكا تنمويا مهما وفعالا لمصر، حيث بلغت المحفظة التستثمارية للبنك فى مصر نحو 1.3 مليار دولار حتي الأن مع وجود فرصة كبيرة للتمويلات أخري، معتدمين على القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات”.