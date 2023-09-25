السيسي: 5 آلاف شركة من القطاع الخاص شاركت بالمشروعات الكبرى للبنية الأساسية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ ونتطلع للمزيد بمصر، وأكد تقدير مصر للبنك الآسيوي والدور الذي قام به للدول

وقال الرئيس السيسي، نقدر مجهودات القطاع الخاص بالمشروعات ونسعي لزيادة استثماراته.

وأضاف الرئيس، أن القطاع الخاص عمل مع الحكومة ضمن المشروعات الكبري التى جرى تنفيذها، مشيرا إلى أن نحو 5 آلاف شركة من القطاع الخاص شاركت بمشروعات البنية الأساسية.

وقال الرئيس السيسي، نسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات عبر العديد من الإجراءات، مشيرا إلي تمويل منخفض التكلفة حتى لاتزيد الأعباء على الدولة.

جاء ذلك تعقيبا من الرئيس السيسي على جلسة حوارية عن دور البنوك متعددة الأطراف للاستثمار بالبنية التحتية وتحريك رؤس الأموال للقطاع الخاص للمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26 سبتمبر 2023، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية

