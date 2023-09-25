توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجاناً على 450 أسرة بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجانى ، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.



أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تنظيم معرض ملابس، بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس عبارة 3850 قطعة ملابس متنوعه، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي المدرسي، وشنط مدارس وادوات كتابيه لطلاب المدارس.

وأضاف درغام، استفادت من هذا المعرض المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر ابراهيم ، وجماجمون، ومحلة أبو علي، ودمنكه، وكفر مجر، والصافيه، ومحله مالك ، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة.

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