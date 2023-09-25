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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس الوزراء يهنئ
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي
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 هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. 

وتقدَّم رئيس الوزراء، في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بالخير والأمن والسلام. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برقيته: "إننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة الى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين".

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الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى فضيلة لامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور ” أحمد الطيب ” بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف المولد النبوى الشريف
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