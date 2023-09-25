ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27487 طن تشمل : 5107 طن يوريا و 650 طن فلوسبار و 9375 طن كلينكر و 855 طن رمل و 1800 طن مولاس و 9700 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52976 طن تشمل : 8725 طن خردة و 1080 طن خشب زان و 11890 طن كسب صويا و 8169 طن سكر و 2190 طن ذرة و 431 طن فحم معبأ و 5543 طن ابلاكاش و 3517 طن حديد و 2141 طن عدس أحمر و 9290 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37985 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4687 شاحنة .

قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط ، حيث كان فى استقباله اللواء بحري أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، الذى اصطحبه فى جولة ميدانية لتفقد مراحل تقدم أعمال بناء القاطرات ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى الكلى والمواصفات الفنية المطلوبة ، وقد تم التأكيد على الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها .

جدير بالذكر أنه تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن خلال شهر مايو الماضى ، وتتميز تلك القاطرات بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر