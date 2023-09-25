بالتصويت.. متحف كفر الشيخ يطرح 3 لوحات أثرية على الجمهور

أعلن ، متحف كفر الشيخ عن طرح 3 لوحات أثرية، ليختار الجمهور والمترددين على المتحف، أحدهما من خلال التصويت، لتفوز بلوحة شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن مسابقة شهرية يجريها المتحف، لأهمية مشاركة رواد المتحف، لعرض القطع في مكان مميز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

‎اللوحة الأولى لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون في هيئة مركبة بجسد آدمي، ورأس الصقر يمتطي جواد، ويطعن رأس فرس النهر، والتي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوعة من الحجر الجيري و ترجع إلى العصر الروماني.

واللوحة الثانية، عليها نقش يصور حورس وهو يطعن الثعبان في إشارة للمعبود ست باستخدام الحربة والتي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوع من الحجر الرملي.

واللوحة الثالثة، أيقونة للقديس جورج يمتطي جواده الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة يقتل بها تنينا بينما في اليد الأخرى يحمل المقاليد ويرتدي ملابس عسكرية مرسومة على لوح خشبي ترجع إلى الفترة ما بين القرن 18 و 19.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين أو ثلاثة من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

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