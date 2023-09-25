أوكرانيا: روسيا تشن أكثر من 530 ضربة صاروخية وجوية على أراضينا

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 12:33 م

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بافلو كوفالتشوك، اليوم /الاثنين/، إن القوات الروسية شنت الأسبوع الماضي أكثر من 100 ضربة صاروخية، و430 ضربة جوية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف كوفالتشوك- وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- "في الأسبوع الماضي، شن الروس أكثر من 100 ضربة صاروخية، و430 ضربة جوية، وفتح النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة حوالي 340 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية، وإن التهديد بشن هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية لا يزال مرتفعا".

وتابع: "يواصل الروس شن هجمات صاروخية وجوية ضخمة، ودمجها مع هجمات الطائرات بدون طيار من طراز شاهد، من أجل إنهاك أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أن خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 11 صاروخ كروز روسيًا من نوع كاليبر، و19 طائرة بدون طيار.