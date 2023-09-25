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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفالا بالمولد النبوى الشريف.. "عرفت الهوى" على المسرح القومي

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  يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة من مساء  الأربعاء المقبل، الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى" ، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل" .

"الفرقة الموسيقية " عود  داليا حافظ، جيتار محمد حزين، أورج سيف وائل، كمان لواء يحيي، بيز مصطفي معتز، رق مصطفي كرم، ايقاع أحمد علي، قانون طاهر محمد" ، مصمم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور مي كمال، المساعدون  إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ هالة صلاح .

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البيت الفنى للمسرح قطاع شئون الإنتاج الثقافي عرفت الهوى المسرح القومي المولد النبوى الشريف
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