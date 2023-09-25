توريد 4 قاطرات بحرية متعددة الأغراض لميناء دمياط

أجري اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، زيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط ، حيث كان فى استقباله اللواء بحري أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، الذى اصطحبه فى جولة ميدانية لتفقد مراحل تقدم أعمال بناء القاطرات ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى الكلى والمواصفات الفنية المطلوبة، وقد تم التأكيد على الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها .

إبرام عقد توريد 4 قاطرات بحرية متعددة الأغراض

جدير بالذكر أنه تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن خلال شهر مايو الماضى ، وتتميز تلك القاطرات بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر، وتبلغ سرعتها 12 عقدة ، وتعد تلك القاطرات إضافة جديدة وقوية لإسطول الوحدات البحرية التى تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث ستساعد في التعامل مع السفن الحديثة و العملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء وقرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالميناء ، إلى جانب التطوير الذى قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق ارصفتها .

تأتى تلك الزيارة فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة ، بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

