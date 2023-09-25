سقوط عاطل بحوزته آيس بمنطقة عين شمس

ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بعين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط (شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.