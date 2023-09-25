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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطل بحوزته آيس بمنطقة عين شمس

المتهم
المتهم
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ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة عاطل  لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بعين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط (شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية عاطل الاتجار بالمخدرات عين شمس
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