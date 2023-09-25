ads
الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير مالية السودان يلتقي رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الدكتور جبريل إبراهيم
الدكتور جبريل إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، الوضع الإنساني في السودان ودور الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين السودانيين.
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في بيان اليوم، أن لقاء جبريل مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ناقش مدى مساهمة المنظمة الأممية في توفير الخدمات بمجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والتي تضررت جراء الحرب.

وأوضح بيان الوزارة أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أكدت وقوف منظمات الأمم المتحدة مع الشعب السوداني واستعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
 

ads
السودان الامم المتحده
ads