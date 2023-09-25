سقوط عامل من أعلى عقار بعد احتجازه بعين شمس وضبط المتهمين بالواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط المتهمين فى واقعة سقوط عامل من أعلى عقار بعد احتجازه بعين شمس.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من علو إحدى العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ (عامل – مقيم بالعقار محل البلاغ ) قرر بسقوط أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ وحدوث إصابته، وأمكن تحديد المصاب، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم "لا يمكن إستجوابه".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبــة كــــل مــــن( 3 عاطلين – يقيمون بدائرة القسم) بالشقة سكن أحدهم فى وقت مُعاصر لحدوث الواقعة ، وبإستهداف الشقة المُشار إليهــــا تبين عدم تواجد سالفى الذكر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا باستدعائهم للمجنى عليه للشقة محل الواقعة لحل خلافات مالية بينهم، ولدى حضوره حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدى، فقام على إثرها المصاب بالتوجه نحو شرفة الشقة والقفز منها مُحاولاً الهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.