"البيئة اليابانية": وجود عنصر التريتيوم بمياه البحر بأقل من المعدل القابل للرصد

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 12:09 م

أعلنت وزارة البيئة اليابانية اليوم /الاثنين /أن معدل وجود عنصر التريتيوم في مياه البحر قبالة مفاعل "فوكوشيما" النووي يظل أقل من المعدل القابل للرصد، وذلك بعد البدء في تصريف مياه تبريد المفاعل.

وأوضحت وزارة البيئة أنه تم جمع عينات من 11 موقعا الجمعة بعد يوم من بدء تصريف المياه، مشيرة إلى أن جميع العينات احتوت على مستويات تركيز أقل من 10 بيكريل لكل لتر وهو المستوى القابل للرصد عبر الفحص.

وتابعت الوزارة أن أحد المواقع على الأقل يبعد بأربعين كيلومترا عن منفذ تصريف المياه، وأنها ستستمر فى إجراء المزيد من الفحوصات المفصلة ومراقبة مياه البحر بشكل أسبوعى، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

من جانبه، أكد وزير البيئة نيشيمورا أكيهيرو مجددا على تصريحاته حول أمان مياه مفاعل "فوكوشيما" وأنها ليس لها أى تأثير ضار على صحة الإنسان أو سلامة البيئة.

