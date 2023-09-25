شركة Meta تستعد لإطلاق خاصية الشاتبوت

بحسب تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal، يبدو أن شركة Meta (التي كانت تعرف سابقًا باسم فيسبوك) تخطط لإطلاق شاتبوت توليدي يُسمى "Gen AI Personas" في حدث Meta Connect قريبًا. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتم هذا الإطلاق في وقت قريب. يُعرف هذا الشاتبوت بأن لديه عدة شخصيات مختلفة وسبق أن تم اختباره على منصة إنستغرام في وقت مبكر من شهر يونيو.

الجمهور المستهدف الرئيسي لهذا الشاتبوت يبدو أنه مستخدمون أصغر سناً

وقد تم اختبار بعض الشخصيات التي يمكن للشاتبوت اعتمادها، بما في ذلك "روبوت طائش" مستوحى من شخصية بيندر من مسلسل Futurama، بالإضافة إلى "آلفين الفضائي" الفضولي للغاية. ولاحظت صحيفة The Verge أن بعض الموظفين أبدوا قلقين بشأن بعض هذه الشخصيات، معتبرين أنها قد تشير إلى أن الشاتبوت يتم تصميمه لجمع المعلومات الشخصية.

وفي شهر يونيو، تم نشر لقطة شاشة على X تشير إلى وجود حوالي 30 شخصية مختلفة يمكن للمستخدمين اختيارها للاستفادة من الشاتبوت. وأشارت The Verge أيضًا إلى أن الشركة تبحث في إمكانية تمكين المشاهير من إنشاء شاتبوتات خاصة بهم للتفاعل مع جماهيرهم. وتم توجيه بعض هذه الشاتبوتات أيضًا نحو المهام الإنتاجية مثل "البرمجة ومهام أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، قامت Meta بإصدار نسخة تجارية من نموذجها الذكي مفتوح المصدر الذي يُعرف باسم Llama في شهر يوليو، والذي يعتبر بديلاً اقتصاديًا لنماذج الذكاء الاصطناعي المكلفة التي تُقدمها شركات مثل OpenAI وGoogle.

علاوة على ذلك، يُشاع أن شركة Meta تعمل على نموذج لغوي أكبر وأقوى للتنافس مع العمل الحالي القائم على GPT-4 الذي يُشغّل نظم الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBing من قبل OpenAI. ومن المتوقع أن تتناول الشركة أيضًا مشروعها للعالم الافتراضي (الميتافيرس) وسماعة الرأس الجديدة Quest 3 في حدث Meta Connect.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة مستندة إلى التقرير الذي أشرت إليه، وأي تحديثات أو تطورات بعد تاريخ انقطاع معرفتي في سبتمبر 2021 ليست مشمولة.