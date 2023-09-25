بالفيديو.. رئيس البنك الآسيوى: مصر موطنًا رائدًا لكل الرؤى الكبرى والأحلام للغد

وجه جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار، الشكر لمصر لاستضافة فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي، وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعتبر نقطة وصل بين مصر وآسيا .

وقال "تشون" خلال كلمته بافتتاح اجتماعات البنك الاسيوي، اليوم الاثنين، إن مصر تعتبر موطنًا رائدًا لكل الرؤى الكبرى والأحلام للغد، والمشروعات المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شديدة التأثير الإيجابي على البنية التحتية، موضحًا أن العالم يواجه سلسلة من التحديات ، وترجع الميزانيات للدول ، ولكن العالم لازال يستمر في النمو، ولذلك لابد من دعم الأعضاء في مواجهة الكوارث الطبيعية أكثر من اي وقت مضى، والخطر الواضح لتغير المناخ يهدد الجميع ، وعلينا ان يكون لدينا المزيد من التعاون العالمي ، لمواجهة التحديات حول غد أفضل .

وتابع: "فخورون بسجلنا التمويلية ، ولنا شركات وثيقة مع البنك الاستثمار الاوروبي وهو تعاون يجسد الاستثمارات لمواجهة التحديات العالمية ، بالاضافة إلى الشركاء متعددي الاطراف"، موضحًا أن التغيرات المناخية تفرض مزيداً من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل.