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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

محمد عبد الكريم مساعدا لوزير التجارة لشئون التنمية الصناعية

وزير التجارة و الصناعة
وزير التجارة و الصناعة
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أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

كما أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة. 

و أكد  الوزير أن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.

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وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين محمد عبد الكريم مساعدا لوزير الصناعة لشئون التنمية الصناعية ناهد عبده بتيسير أعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
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