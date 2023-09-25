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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب الأمل بالعاشر من رمضان

معرض مهنتك حرفتك
معرض مهنتك حرفتك
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم  ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ختام فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية ( الرسم علي القماش ) والتي اقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري شارك فيها 15 فتاه من عضوات أندية الفتاه والمرأه بمركز شباب الأمل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان تحت شعار (مهنتك حرفتك).

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

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الحرف اليدوية والتراثية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الحرف اليدوية العاشر من رمضان
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