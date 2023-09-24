المقاولون يوافق على قضاء "عبد الناصر" فترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني

وافق نادي المقاولون العرب على دعوة نادي ريال بيتيس الإسباني، للاعب نادي المقاولون العرب، محمد عبدالناصر، مواليد 2006، لقضاء فترة معايشة بالنادي الاسباني خلال الفترة المقبلة تمهيدا لضم اللاعب.

وطلب نادي ريال بيتيس من مسؤولي نادي المقاولون العرب ، صورة من جواز سفر محمد عبدالناصر لإنهاء إجراءات سفره لإسبانيا.

ويأتي سفر عبدالناصر لقضاء معايشة بالنادي الاسباني تأكيدا لمنهج نادي المقاولون العرب وهو ما أكده المهندس محسن صلاح رئيس النادي مؤخرا بشأن احتراف لاعبي المقاولون في أوروبا.

وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب قال: نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الاموال التي سنجلبها من رحيله لنادي آخر وإذا كنا نبحث عن الأموال، لقمنا بفعل أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمار ومحمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب ويعد ابن النادي، وهو يبحث عن المجد وليس المال.

وأكد رئيس النادي أن محمد عبد الناصر ناشئ المقاولون العرب، سوف يلحق أيضاً بعمر فايد في أوروبا وهو ما يعمل عليه النادي منذ فترة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، على دور النادي في تصدير اللاعبين إلى الخارج والقوة الناعمة للرياضة والصورة الذهنية التي تنعكس علي الكرة المصرية بشكل عام من احتراف اللاعبين بأقوى الدوريات .

وواصل المشرف العام علي الكرة بأن نادي المقاولون استعد لتلك الخطوة بشأن الموافقة علي معايشة محمد عبدالناصر بنادي ريال بيتيس الاسباني ، من خلال وضع برنامج تغذية خاص بناء علي تحليل الدي ان ايه الذي خضع له اللاعب فضلا عن توفير مدرس لتعليمه اللغة الإنجليزية .

وشدد أنه تم العمل في كل الاتجاهات لزيادة تركيز اللاعب في تجربته الاحترافية المنتظرة ونقل صورة مشرفة للاعب المصري في الخارج كما حدث مع محمد صلاح ومحمد النني وأخيرا عمر فايد .

وأتم المشرف العام علي الكرة بأن النادي يعمل منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وهناك رعاية مستمرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول والذي قام بتصعيد عبد الناصر والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي كأصغر لاعب مشاركة في الدوري المصري.



وأوضح فتحي أن عبد الناصر يتم إعداده بعد احتراف عمر فايد ليكون امتدادا لمواهب نادي المقاولون العرب التي يتم تصديرها لأوروبا وسيتم مناقشة تفاصيل مشاركته في مشروع المواهب الأفريقية والعروض التي تلقاها بما يخدم مصلحته ومصلحة الكرة المصرية ونادي المقاولون العرب.

ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن سياسة النادي كلمة السر في بزوغ عناصر الشباب ومنحهم الفرصة للعب بالفريق الأول مما يؤدي لصقلهم بالخبرات بداية مشوارهم المبكر وهو ما حدث مع عمر فايد ومحمد عبدالناصر أصغر لاعب بالدوري المصري الموسم الماضي .

واضاف شوقي غريب أن سياسة نادي المقاولون العرب توفر كل مقومات وظروف النجاح والتي تؤدي في النهاية إلي وصول اللاعبين للاحتراف الخارجي ورفع اسم مصر عاليا في الدوريات الكبرى .

وسجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري الممتاز الموسم الماضي بعدما دفع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي.

