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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت وفرايبورج بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش
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حسم التعادل السلبي لقاء آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ونظيره فرايبورج في الدوري الألماني، في المباراة أُقيمت المباراة يوم الأحد على ملعب "كومرتسبانك أرينا"، في إطار منافسات الجولة الخامسة.

تواجد عمر مرموش في التشكيلة الأساسية لفرانكفورت قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فرانكفورت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد فرايبورج الذي يحتل المركز التاسع، ويفصل الفريقين فقط فارق الأهداف.

يُذكر أن عمر مرموش سجل 3 أهداف هذا الموسم في 8 مباريات فقط، حيث سجل هدفًا في الدوري ومثله في الكأس، بالإضافة إلى هدف في منافسات أوروبا.

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