رئيس البرلمان الجزائري: نرحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي

أكد رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادته وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة لوزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق لها، حورية خليفة الطرمان، وجرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.

ولدى تطرقه إلى الأزمة في ليبيا، أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الاولى من البرلمان)، موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأنها الداخلي، مجددا الدعوة إلى تسوية أزمتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، ذكر بوغالي بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال أفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني، مذكرا بموقف الجزائر الثابت إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب بوغالي عن استعداد المجلس الشعبي الجزائري ( الغرفة الأولى من البرلمان) للعمل رفقة الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

من جهتها، أشادت الطرمان بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها، مؤكدة في ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.