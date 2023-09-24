"مياه الفيوم" اجتياز المعمل المركزي لمياه الشرب اختبارات الكفاءة الفنية

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن اجتياز المعمل المركزي لمياه الشرب إختبارات الكفاءة الفنية بتميز بين المعامل المشاركة فى الإختبارات البكتريولوجية والبيولوجية

ويأتي ذلك فى اطار السعى المستمر للمعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق إشتراطات جهات الاعتماد الدولية لاستمرار حصول المعمل المركزى لمياه الشرب على شهادة الجودة 17025.

ووضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة على قيام معمل البيولوجى والبكتريولوجى بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالاشتراك فى اختبار كفاءة فنية (PT) مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة فى نظم الجودة فى الإختبارات التالية (العد الكلى الطحلبى" الطحالب الخضراء – الدياتومات – الطحالب الخضراء المزرقة " – إختبار البكتريا القولونية – إختبار البكتريا البرازية) وتميز معمل الميكروبيولوجى بالفيوم بنتائجه بين جميع المعامل المشاركة وكانت نتائجه من أفضل النتائج. وتمثل مثل هذه المشاركات الدورية فى إختبارات الكفاءة الفنية للتاكيد على كفاءة وقدرة المعمل المركزى لمياه الشرب بإداراته الفنية المختلفة فى إصدار نتائج موثوقةومؤكدة ودقيقة.

وتشير هذه النتائج المتميزة الى كفاءة فريق العمل بمعمل الميكروبيولوجى القائم على هذه الإختبارات وتطبيقه لأحدث الطرق القياسية لتحاليل مياه الشرب بإستخدام أحدث الاجهزة المعملية.

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