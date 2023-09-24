وزير الخارجية البحريني: روابط أخوية تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة وراسخة مع السعودية

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 09:48 م

أشاد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالروابط الأخوية التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونماء كنموذج في التكامل والتلاحم بين الأشقاء في ظل قيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الزياني - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد - عن اعتزاز مملكة البحرين، قائدًا وحكومةً وشعبًا، بمشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الثالث والتسعين، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد على أسس متينة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير ووشائج القربى، وتقديرًا للسياسة السعودية الحكيمة كعمق استراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، ودورها القيادي في ترسيخ الأمن والسلام والإزدهار الإقليمي والعالمي، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وثمن وزير الخارجية البحريني حرص حكومتي البلدين على تفعيل أواصر التعاون والشراكة المتميزة في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة مشتركة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ومتابعة لجانه الفرعية الست التزاماتها بتعزيز التنسيق السياسي، والأمني، والاقتصادي، والثقافي والإعلامي والسياحي والاجتماعي، والاستثماري والبيئي، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين.

وأكد الزياني موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومن ضمنها دعم القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وحرصها على متابعة التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتأييدها المطلق للمبادرات السعودية الدبلوماسية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام الأمن والتقدم والإزدهار.