التعادل يحسم مواجهة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبى مباراة نابولي وبولونيا، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وبدأ نابولي اللقاء بقوة، واستحوذ على المباراة وحاول لاعبوه على مرمى نابولي ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف.

وبهذا التعادل، احتل فريق نابولي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، جمعهما من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

من جهة أخرى، رفع بولونيا رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

