بيلنجهام V جريزمان.. تشكيل ريال مدريد وأتليتكو في الديربي الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويقام الديربي الإسباني، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في تمام الساعة العاشرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

واعتمد أنشيلوتي على جود بيلينجهام لقيادة الهجوم إلى جانب البرازيلي رودريجو بدعم من لوكا مودريتش وتوني كروس في الخلف.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ديفيد ألابا - روديجر – فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس – كاما - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام.

وأعلن ريال مدريد استبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد، وقال في بيان: "لن يكون فينيسيوس جونيور متاحا الليلة في المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وأن سبب استبعاده التهاب في المعدة".

فيما يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا - سافيتش – خيمينيز – هيرموسو – لينو.

خط الوسط: لورينتي – كوكي – ساؤول.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة، فيما يأتي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

