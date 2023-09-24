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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الونش يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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واصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، مساء اليوم الأحد، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بعد اجراءه تدخل جراحي في الأشهر الماضية، حيث يواصل حاليا المراحل النهائية للعودة للملاعب قريبا .

واجتمع الونش على هامش مران الزمالك الختامي اليوم مع الجهاز الفني والطبي لمتابعة برنامجه العلاج والتأهيلي .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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