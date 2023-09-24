وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللوء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية وربط التجمع بعدد من التجمعات ومنها تجمع سبيته ومندر والشرفا الغربية والشرفا الشرقية وعدوة (١) وعدوة (٢) بخط كهرباء موحد بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت في مايو الماضي مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ .

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتماشيًا مع هذه الأهداف، تضمنت اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية - متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - ودولة الإمارات العربية المتحدة – متمثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي. وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها إنشاء مراكز خدمات مصر، وهي سلسلة من المراكز التي سيتم إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية، فهذا التعاون يضاف إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي، وجائزة مصر للتميز الحكومي.

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