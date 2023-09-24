أبرزهم فتوح ودونجا.. غيابات الزمالك في لقاء المقاولون العرب غدًا

يغيب عن فريق الزمالك، أكثر من لاعب مهم في لقاء المقاولون العرب، باللقاء المقرر له مساء غد الإثنين، بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأبرز الغائبين، محمود علاء للإيقاف بسبب البطاقة الحمراء، وأحمد فتوح ومحمود الونش للإصابة، وعبدالله جمعة وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، وحمزة المثلوثي ونبيل دونجا وعمر جابر لأسباب فنية.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.

وكان فريق الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-2 على ملعب الدفاع الجوي.

وينافس الزمالك هذا الموسم على أكثر من بطولة محلية وأفريقية، وأبرزهم الدوري الممتاز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ويواجه انتقادات في الفترة الحالية بسبب طريقة اللعب لكنه متمسك بوجهة نظره الفنية بتطبيقها بمباريات الزمالك.