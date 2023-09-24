دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن الأميرة السمراء بثلاثية في شباك سان جورج (صور)

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية بالفوز على سان جورج الأثيوبي بثلاثية نظيفية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبدالقادر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأجرى السويسري مارسيل كولر عدة تغييرات في الشوط الثاني لمنح اللاعبين حساسية المباريات ومحاولة زيادة "الغلة التهديفية" حيث دفع بالخماسي محمد مجدي افشة ومحمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر بدلا من محمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية ويرسي تاو

ومن المنتظر ان تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي أيضا يوم 29 سبتمبر الجاري، بعد أن أعلن “كاف” غقامة مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 في القاهرة لعدم اعتماد ملعب سان جورج الأثيوبي.

وأعلن السوسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سان جورج الإثيوبي.

ويبدأ المارد الأحمر حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري المفضل الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخه.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

وغاب عن الأهلي في لقاء اليوم عددًا من الأوراق الرابحة حيث غاب الثنائي الأجنبي رضا سليم للإيقاف بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي وأنتوني موديست لعدم القيد في القائمة الأولى، كما غاب محمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وأكرم توفيق للإصابة.

وأعلن زيرهون شينجيتا المدير الفني لفريق سان جورج الإثيوبي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به المباراة أمام الأهلي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: باهيرو.

خط الدفاع: ريميدان – فريمبونج – أمانيل تي –هينوك.

خط الوسط: داويت – أ. فريمبونج – ناثانيل.

خط الهجوم: تيجينو – أمانويل – أبيل.