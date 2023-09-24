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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ شمال سيناء: أهالي الخروبة حريصون على تعمير القرية بعد تطهيرها من الإرهاب

اللواء محمد عبدالفضيل
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قرية الخروبة تم تطهيرها من الإرهاب بفضل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أهالي القرية حريصون على زراعة أراضيهم بعد العودة لمنازلهم وتطهير القرية.
وأضاف خلال لقائه مع قناة صدى البلد، أن القرية باتت آمنة تماما بعد دحر الإرهاب منها، ومحاربته واستطاع رجال القوات المسلحة مواجهته والقضاء عليه.
وأوضح أن الأهالي لديهم الحرص الكامل على الزراعة وتعمير القرية، مرحبًا بالإعلامي أحمد موسى في محافظة شمال سيناء.

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اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرية الخروبة الارهاب
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