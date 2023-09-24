برلماني: السيسي أعاد الأمن والاستقرار للدولة المصرية

قال النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقدم جهودا عظيمة غير مسبوقة للنهوض بكافة القطاعات، لاسيما قطاع الصحة الذي شهد تطورا كبيرا أسهم في بناء نظام صحي متكامل، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.

وأضاف "عطية" في تصريحات صحفية له اليوم، أن انجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، فقد شهد هذا الملف الهام طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن المصري، وإحداث نقلة نوعية شكلاً ومضموناً في المنظومة الصحية.

وأعلن عضو مجلس النواب، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة 2024، لاستكمال مسيرة التنمية التي تجوب كافة أنحاء البلاد، وبناء دولة قوية متقدمة.

واختتم النائب ناصر عطية: "الرئيس السيسي تولى حكم مصر في فترة عصيبة للغاية، لكنه عبر بها إلى بر الأمان، وأعاد إليها الأمن والاستقرار، لذلك أعلن تأييدي ودعمي له".