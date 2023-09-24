دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يحسم الشوط الأول بهدف "الشحات" في مرمى سان جورج

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره سان جورج الأثيوبي بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ببداية مشوار الفريق الأحمر في دوري البطولة القارية.

سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وأعلن السوسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سان جورج الإثيوبي، بعد قليل،.

يبدأ المارد الأحمر حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري المفضل الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخه.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

يفتقد الأهلي في لقاء اليوم عددًا من الأوراق الرابحة حيث يغيب الثنائي الأجنبي رضا سليم للإيقاف بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي وأنتوني موديست لعدم القيد في القائمة الأولى، كما يستمر غياب محمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وأكرم توفيق للإصابة.

وأعلن زيرهون شينجيتا المدير الفني لفريق سان جورج الإثيوبي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به المباراة أمام الأهلي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: باهيرو.

خط الدفاع: ريميدان – فريمبونج – أمانيل تي –هينوك.

خط الوسط: داويت – أ. فريمبونج – ناثانيل.

خط الهجوم: تيجينو – أمانويل – أبيل.