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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الشحات يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك سان جورج

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الأهلي
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سجل حسين الشحات هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى سان جورج الإثيوبي ببداية مشوار الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف "الشحات" في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

يبدأ المارد الأحمر حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري المفضل الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخه.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سان جورج الإثيوبي، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

يفتقد الأهلي في لقاء اليوم عددًا من الأوراق الرابحة حيث يغيب الثنائي الأجنبي رضا سليم للإيقاف بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي وأنتوني موديست لعدم القيد في القائمة الأولى، كما يستمر غياب محمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وأكرم توفيق للإصابة.

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مارسيل كولر النادي الاهلي دوري أبطال أفريقيا بيرسي تاو
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