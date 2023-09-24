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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ختام فعاليات الدبلومة المهنية المتقدمة فى صناعة مستحضرات التجميل

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اختتمت كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاحد ٢٤سبتمبر فعاليات الدبلومة المهنية المتقدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والتى استمرت لمدة شهرين متتالين بمقر الكلية.

وقالت الدكتورة رحاب عبدالمنعم عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجبا ان الدبلومة تضمنت محتوي علمي مميز ، حيث تلقي المتدربون تدريب عملى  شامل علي ايدي نخبة متميزة من اطباء الجلدية والصيادلة حول كل ما يتعلق بمستحضرات التجميل بداية من استخلاص المادة الفعالة من مصادر طبيعية نهاية بالحصول علي منتج نهائي قابل للتسجيل بوزارة الصحة.


وأضافت انه تم فى ختام الدبلومة عرض مشروعات المتدربون والتى تضمنت عدد من منتجات مستحضرات التجميل قاموا باعدادها، وحصل المشاركون على شهادة معتمدة وموثقة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


واشارت الى ان الدبلومة استفاد منها مايقرب من 200 مشترك علي مدار 14 دورة من عدة جامعات حكومية وخاصة  ومراكز بحثية وشركات مختلفة، وقام  العديد من خريجي الدبلومة بإنشاء شركات تصنيع مستحضرات التجميل الخاصة بهم بعد الدراسة بالدبلومة والاستفادة من كافة محتوياتها وتنفيذ ذلك من خلال فكرة ريادة الاعمال بالشركات الخاصة بهم.

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كليه الصيدله بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا فعاليات الدبلومة المهنية المتقدمة في صناعة مستحضرات التجميل
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