2700 مدرسة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفرالشيخ

تستعد قرابة ال2700 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية ،ابتدائي، إعدادي ، ثانوي ، تعليم فني ومهني بمحافظة كفر الشيخ ، لبدء العام الدراسي الجديد ، وسط تعليمات من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، برفع حالة الطوارئ في كافة الإدارات التعليمية ال13.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية، بجميع أحياء المحافظة، لرفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، لتهيئة المُناخ المناسب والأمن للطلاب، إضافة لافتتاح معارض أهلا مدارس، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس، وزراعة الاشجار، وزيادة المسطحات الخضلاراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بجولة تفقدية بالمرور والمتابعة لكافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، مشدداً على استمرار المرور على كافه المدارس، والمتابعة المستمرة حتى استقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأشرف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، على كافة المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المركز والمدينة وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية، ومتابعة حالة المرافق العامة والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه عليهم بضرورة غسيل خزانات المياه قبل بدء العام الدراسي.

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