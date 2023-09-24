طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، موقعًا شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، ما أدى إلى تدميره دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان خمسة مواطنين فلسطينيين قد أصيبوا في وقت سابق اليوم بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية التي تقام لليوم التاسع، في عدة أماكن شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وبحق المقدسات والأسرى بسجون الاحتلال.