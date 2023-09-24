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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري نايل.. تعرف على قائمة معسكر البنك الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

قائمة معسكر البنك
قائمة معسكر البنك الأهلي لمباراة بيراميدز
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أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة بيراميدز  المغلق ،الليلة ،ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا.


وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - حسن شاهين.

خط الدفاع: أيمن أشرف - اسحاقو يعقوبو - أمير مدحت - سعيد سيمبوري - معاذ الحناوي - محمد بسيوني - محمود الجزار.

خط الوسط : محمد فتحي - أحمد النادرى - سيرجى اكا - محمود سيد - أحمد مدبولى - عماد فتحى  - محمد عبد اللطيف جريندو - إبراهيم حسن - أحمد ياسر.

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البنك الأهلي بيراميدز الجولة الثانية الدوري الممتاز قائمة معسكر البنك الأهلي لمباراة بيراميدز
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