دوري نايل.. تعرف على قائمة معسكر البنك الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة بيراميدز المغلق ،الليلة ،ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا.



وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - حسن شاهين.

خط الدفاع: أيمن أشرف - اسحاقو يعقوبو - أمير مدحت - سعيد سيمبوري - معاذ الحناوي - محمد بسيوني - محمود الجزار.

خط الوسط : محمد فتحي - أحمد النادرى - سيرجى اكا - محمود سيد - أحمد مدبولى - عماد فتحى - محمد عبد اللطيف جريندو - إبراهيم حسن - أحمد ياسر.