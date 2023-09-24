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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بالمولد النبوي الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بالمولد النبوي
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، وفدا من الكنيسة للتهنئة بالمولد النبوي الشريف وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله - صل الله عليه وسلم - متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة. 

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

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