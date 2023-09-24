برلماني: الرئيس السيسي قضى على مخططات أهل الشر وأعاد الأمن والاستقرار للوطن

قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حقق إنجازات عظيمة سطرها التاريخ بحروف من نور، ونهض بالدولة المصرية إلى بر الأمان، رغم كافة الصعوبات والتحديات.

وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي قضى على مخططات أهل الشر الشيطانية الخبيثة، وحافظ على الهوية الوطنية المصرية، وصحح مسار الوطن، ودشن الجمهورية الجديدة التي تتسع لجموع الشعب المصري العظيم.

وأعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة، لاستكمال النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "الرئيس السيسي صنع معجزات بكل المقاييس، وأعاد الأمن والاستقرار إلى الوطن، والمصريون يقدرون جيدًا الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية الحكيمة لتنمية مصر والنهوض بها".