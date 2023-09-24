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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مروة خليل تحصد جائزة أفضل تعليق صوتي في أفريقيا لعام 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حصلت الفنانة ومؤدية الأصوات مروة خليل على جائزة أفضل تعليق صوتي في أفريقيا لعام 2023 ضمن جوائز APVA الأفريقية.

ومثلت مروة خليل مصر في منصات التتويج لجوائز الرابطة الأفريقية المواهب الصوت والبودكاست، بكونها الفنانة المصرية الوحيدة التي تنال جائزة أفضل مؤدي صوتي لهذا العام وسط كوكبة من أشهر نجوم الصوت في القارة السمراء.

ويأتي تتويج مروة خليل بالجائزة الأفريقية الأهم في عالم فناني الصوت بعد ترشيح الرابطة لها في تصنيفين، الأول كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في أفريقيا، في حين الجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء، لتنال رسميا لقب "أفضل أداء سرد توضيحي ومؤسسي.

ويأتي هذا اللقب بعد وصول مروة خليل لمصاف العالمية عقب ترشيحها لجائزتين في جوائز جمعية الصوت وعلومه الأمريكية SOVAS وهي جوائز عالمية مشابهة لجوائز الأوسكار الشهيرة لكنها مخصصة لفناني التعليق الصوتي وترشحت لجائزة أفضل أداء إعلاني عربي للتلفزيون وجائزة أفضل سرد عربي للتلفزيون أو الأنترنت

 

 

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