ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري الأبطال.. وصول فريق الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة بطل إثيوبيا "صور"

وصول فريق الأهلي
وصول فريق الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي، بعد قليل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ المارد الأحمر حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري المفضل الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخه.

ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم عددًا من الأوراق الرابحة حيث يغيب الثنائي الأجنبي رضا سليم للإيقاف بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي وأنتوني موديست لعدم القيد في القائمة الأولي، كما يستمر غياب محمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وأكرم توفيق للإصابة.

ads
النادي الاهلي مواجهة سان جورج الإثيوبي استاد القاهرة الدولي دوري أبطال أفريقيا
ads