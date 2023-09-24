دوري الأبطال.. وصول فريق الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة بطل إثيوبيا "صور"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي، بعد قليل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ المارد الأحمر حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري المفضل الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخه.

ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم عددًا من الأوراق الرابحة حيث يغيب الثنائي الأجنبي رضا سليم للإيقاف بسبب تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي وأنتوني موديست لعدم القيد في القائمة الأولي، كما يستمر غياب محمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وأكرم توفيق للإصابة.