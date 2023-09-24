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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية بسبب تقلبات الجو

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
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بسبب تغيرات الجو وتقلب الفصول يعاني العديد من الأشخاص من التهاب الجيوب الأنفية ، وهي تنتج عن فرق ضغط ما بين الجيوب الأنفية وضغط الجو المحيط، و يسبب احتقان في الأوعية الدموية المغذية للجيوب الأنفية.

وحسبما أفاد موقع "الطبي"  بأنه من أكثر الجيوب تأثراً بفرق الضغط الجوي هي الجيوب الأنفية الأمامية ويزيد الاتهاب في حالة التعرض لنزلات البرد أو التهاب القناة التنفسية العليا أو اللحميات الأنفية.
وذكر موقع “mayoclinic”بعض النصائح وطرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية:
عدم مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البردو لتجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الوجبات.
البعد عن الأشياءِ التي تسبب الحساسية منها، وتجنّب دخان السجائر والهواء الملوث، فيسبب ذلك تعب الرئتين  وإحداث التهاب.
ترطيب الهواء حيث يساعد  ذلك على منعِ التهابِ الجيوبِ الأنفية مع  التأكد من نظافة المرطب وخلوّه من الفطريات بالتنظيف المنتظم الشامل.
 

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مرضى الجيوب الأنفية تقلبات الجو
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