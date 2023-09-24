الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير يحسم معركة أرسنال وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة أرسنال وتوتنهام، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأحد على أرض ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الشوط الأول من المباراة قويًا، وافتتح كريستيان روميرو التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 26 بطريقة عكسية بعد تصويبة قوية من بوكايو ساكا.

رد توتنهام بشكل سريع قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل هيونج مين سون هدف التعادل في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، نجح بوكايو ساكا في تسجيل هدف آخر لأرسنال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، لكن رد فعل توتنهام كان أسرع بفضل هيونج مين سون الذي أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 55 ليعادل النتيجة.

وبهذا التعادل، احتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024 برصيد 14 نقطة، فيما احتل توتنهام المركز الرابع بنفس عدد النقاط.