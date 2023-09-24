أستون فيلا يهزم تشيلسي.. وبرايتون يضرب بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزا ثمينا على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، علي ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف أستون فيلا والمباراة الوحيد اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة 73، ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد جوستو.

الفوز هو الرابع لفريق أستون فيلا ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما تكبد تشيلسي الخسارة الثالثة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق برايتون فوزا ثمينا على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 25، ورد برايتون بثلاثية عن طريق كل من ميلوس كيركيز لاعب بورنموث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45، وكاورو ميتوما هدفين في الدقيقتين 46 و77.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.