الإسماعيلي يتلقى عقوبة جديدة بإيقاف القيد بسبب جاريدو وشيلونجو

تلقى النادي الإسماعيلي، حكمًا جديدًا بإيقاف القيد بسبب شكوى الناميبي بينسون شيلونجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويأتي ذلك بعدما تقدم شيلونجو بشكوى ضد النادي الإسماعيلي، للحصول على مستحقاته المتأخرة والتي بلغت 135 ألف دولار، بعد زيادة العقوبة.

وقرر شيلونجو شكوى الإسماعيلي في نهاية عام 2021 في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي حكم له بأحقيته في الحصول على 135 ألف دولار، بواقع 90 ألف دولار كمستحقات متأخرة وتغريم النادي قيمة 50% ليصبح المبلغ الإجمالي 135 ألف دولار.

وحاول النادي خلال وقت سابق حل أزمة شيلونجو بشكل ودي من خلال التحدث مع وكيله، إلا أن اللاعب رفض الحلول الودية، قبل أن يصدر حكمًا نهائيًا وباتًا بإيقاف قيد الفريق في القضية لـ3 فترات قيد.

المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للدراويش، حصل على حكم من الفيفا هو الآخر، بإيقاف قيد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بـ80 ألف دولار.

وفي وقت سابق، حرص مجلس الإسماعيلي خلال اجتماعه، على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتسويق لتنمية الموارد وانعاش خزينتهم الخاوية واستعراض الموقف القانوني للقضايا الدولية الصادر لها أحكام نهائية وإيقاف القيد ثلاث فترات متتالية الخاصة بكل من التونسيين نور الزمان الزموري وفخر الدين بن يوسف والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي نجوم المستقبل والإيفواري كورهوجو.

واستطلع مجلس إدارة الدراويش رأي المحامي السويسري أليكسندر زين روفينين حول أحكام الدرجة الأولى الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية لصالح الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة.