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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى .. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى  بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة ، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى.
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إلتقى الأدميرال روب باور
والوفد المرافق له وتناول اللقاء علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية، فيما حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة الأدميرال روب باور اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى الفريق أسامة عسكر رئيس
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