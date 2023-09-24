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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 جثث و3 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق الضبعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى 3 أشخاص بينهم أجنبى مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكى وأخرى ملاكى واحتراق السيارة الأول بالكيلو 60 بطريق الضبعة تجاه القاهرة .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق الضبعة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالكيلو 60 بطريق الضبعة اتجاة القاهرة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكى وأخرى ملاكى واشتعال النيران فى السيارة السوزوكى ، و نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص بينهم أجنبى واخر مجهول الهوية و إصابة 3 أخرين جري نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تصادم بين سيارة سوزوكى ملاكي طريق الضبعه
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