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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد الملحقية الثقافية الليبية وجامعتا الجفرة وأفريقيا في رحاب جامعة المنصورة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة  اليوم الأحد الدكتور إسماعيل الهادى عبيد، الملحق الثقافي والاكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة يرافقه وفد من جامعة الجفرة الحكومية يمثله الدكتور يوسف ابو بكر يوسف رئيس الجامعة والدكتور محمد رحيل محمد الكاتب العام للجامعة، وكذلك وفد من جامعة افريقيا الاهلية يمثله الدكتور سليمان  يوسف سليمان  رئيس اتحاد الجامعات الخاصة ومؤسس الجامعة و  الدكتور محمد عبد القادر عمر رئيس جامعة افريقيا الأهلية و  الدكتور  عبدالناصر الغويلي مسئول التعاون الدولى بجامعة افريقيا الاهلية .

يأتى ذلك في اطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التواصل مع الجامعات في جميع انحاء الوطن العربي وكذلك الملحقيات الثقافية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد انور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين و سحر محمد العراقي مدير ادارة الوافدين.

وفى بداية اللقاء رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة  ليبيا الشقيقة  وحرص جامعة المنصورة  علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها  وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم  كونها أول جامعة مصرية حكومية معتمدة .

 

وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وكذلك تبادل الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الاشراف المشترك مع جامعة المنصورة  وكذلك امكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهاتين الجامعتين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ) وذلك لتبادل الخبرات وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع جامعة المنصورة.

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