الداخلية تواصل تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم خدمات القطاع للمواطنين وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات الغير قادرات بمحافظات (المنيا –البحر الأحمر –المنوفية - أسيوط) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهنحيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (400) سيدة بقرية (الشامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط).

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم خدمات القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة–الجيزة –الإسكندرية-المنوفية–الغربية –القليوبية –قنا –البحيرة –المنيا– شمال سيناء) حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (11720) بطاقة رقم قومى، (30643) مصدراً مميكناً.



وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليهابالإضافة إلى إستحداث قافلة جديدة بمحافظة القاهرة ، وكذا قافلة جديدة بمحافظة الجيزة.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل (526) بطاقة رقم قومى و(155) مصدراً مميكناً.



كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (15) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.



وواصل القطاع أيضا إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (260) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف"لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاعحيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (305) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.